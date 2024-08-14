البيت الأبيض: نتوقع أن تجري مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وفق المخطط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وفق المخطط.

وأكد كيربي أن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة غدا الخميس يمثل خطوة مهمة، مشيرا إلى أن مسؤولين أمريكيين سيحضرون المفاوضات ومستعدون للجولة الجديدة.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق سيساعد في خفض التوترات في المنطقة.

وأشار كيربي، إلى أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ويليام بيرنز والمسؤول بالبيت الأبيض بريت ماكجورك سيشاركان في محادثات الدوحة.

ونوّه منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بجدية شديدة على الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب سيؤدي لخفض التوترات.