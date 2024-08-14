حمدان: هناك بعض الصعوبات في التواصل مع السنوار وأي اجتماع يجب أن يركز على تنفيذ مقترح بايدن

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إلى أنّ حركة حماس فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التوسط في وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في تصريح قبل جولة جديدة من المحادثات المقرر عقدها غدًا في الدوحة.

وقال أسامة حمدان، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "حماس لن تشارك إلا إذا ركزت المحادثات على تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفًا "لقد أبلغنا الوسطاء أن أي اجتماع يجب أن يعتمد على الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية بدلاً من التفاوض على شيء جديد.. وإلا فإن حماس لا تجد سببًا للمشاركة".

وفي المقابلة، اتهم حمدان إسرائيل بعدم المشاركة بحسن نية في المفاوضات وقال إن المجموعة لا تعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع أو ستمارس ضغوطًا على إسرائيل لإبرام صفقة.

وبحسب ما نقلت "أسوشيتد برس" عن حمدان، فقد أوضح أنّ هناك "بعض الصعوبات" والتأخير في التواصل مع رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار، لكن حمدان أصرّ على أن هذا لا يشكل عائقًا كبيرًا أمام المفاوضات.