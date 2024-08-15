شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء مناخ في ألمانيا يتسللون إلى عدة مطارات ويتسببون في اضطرابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ فعاليات احتجاجية في عدة مدن ألمانية، اليوم الخميس.

وبحسب بيانات الحركة، تسلل نشطاء مرتدين سترات تحذير برتقالية إلى مطارات برلين-براندنبورج وشتوتجارت ونورنبرج وكولونيا-بون (ناشطان في كل مطار).

وبحسب متحدث باسم الشرطة، تم تعليق حركة الطيران في نورنبرج حتى إشعار آخر. إيقاف حركة الطيران

أعلن متحدث باسم مطار كولونيا-بون أنه تم إيقاف حركة الطيران في المطار بسبب الاحتجاج، موضحًا أن أشخاصًا غير مصرح لهم تمكنوا من الوصول إلى منطقة الطيران في أرض المطار في كولونيا/بون.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن شخصين ألصقا نفسيهما على مدخل أحد المدارج، مشيرا إلى أنه يجرى البحث أيضا عن شخص ثالث قد يكون في نفس المنطقة، مضيفًا أنه تم اكتشاف ثقب في سياج أرض المطار.

وذكرت الحركة في بيان أن النشطاء في المطارات "يعبرون بشكل سلمي عن مقاومتهم" من خلال رفعهم لافتات كتب عليها "النفط يقتل" و"وقعوا على المعاهدة".

وأوضحت الحركة أن النشطاء لم يدخلوا مدارج الإقلاع والهبوط بالمطارات.