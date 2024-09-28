شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غارات جوية.. الاحتلال يشن هجمات جديدة على بيروت والان نبدء بالتفاصيل

7 غارات جوية

عمليات الإنقاذ

الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في وقت مبكر اليوم السبت.وجاءت الضربات الجوية الجديدة بعدما طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بعض السكان في الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، قائلا إنه يتم استخدام بعض المباني بواسطة عناصر مسلحة.وقال شهود عيان في بيروت إنه كانت هناك 7 غارات جوية على الأقل واندلع حريق في أحد المباني المستهدفة.وقال شاهد عيان، إنه رأى أشياء تنفجر في الجو، مضيفا أن الطائرات الحربية لا تزال تحلق فوق الضاحية.وفي وقت متأخر أمس الجمعة، قتل ستة أشخاص في هجمات إسرائيلية على ضاحية حارة حريك المكتظة بالسكان في بيروت، وفقا للسلطات اللبنانية.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 91 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجمات، من بينهم 14 شخصا لا يزالون في المستشفيات.وأضافت الوزارة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقر حزب الله في ضاحية بيروت.ووصف هاجاري الغارة بأنها هجوم موجه وقال إن مقر حزب الله كان أسفل مبنى سكني.