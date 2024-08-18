الدفاع المدني بغزة: رصدنا العديد من التحديات أمام منظمات العمل الإنساني الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن العديد من التحديات تواجه منظمات العمل الإنساني الدولية في المنطقة، مما يؤثر بشكل كبير على جهود الإغاثة وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الأوضاع الأمنية المتوترة والقصف المستمر يمثلان عائقاً رئيسياً أمام عمل المنظمات الإنسانية. وأوضح أن صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة والتعامل مع الأضرار الكبيرة تضعف قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات بشكل فعّال.

وأضاف الدفاع المدني أن هناك تحديات إضافية تتعلق بتوفير الحماية للفرق الإنسانية التي تعمل في مناطق النزاع. وأكد على أهمية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة آمنة لهم لمواصلة مهامهم.

وأشار إلى أن الاستجابة الإنسانية تتطلب تنسيقاً دولياً أفضل وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة. ودعا إلى زيادة الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية لضمان تقديم العون اللازم للمتضررين من النزاع.

وتعكس التصريحات الوضع الصعب الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في قطاع غزة، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الظروف الأمنية والتعاون الدولي لتقديم الدعم الفعّال للمجتمعات المتضررة.

بيونغ يانغ تعلن دعمها لروسيا وتصف الهجوم الأوكراني بالعمل الإرهابي

أعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ ستقف إلى جانب روسيا في سعيها لحماية سيادتها وتحقيق العدالة الدولية. وأدانت الوكالة بشدة سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه السياسة تدفع البيئة الأمنية العالمية إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وفي بيان رسمي، اعتبرت كوريا الشمالية الهجوم الأوكراني ضد الأراضي الروسية عملاً إرهابياً وغزواً مدعوماً من الولايات المتحدة والغرب. وأكدت الوكالة أن هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً ويأتي في سياق تصاعد التوترات العالمية.

وأضاف البيان أن دعم كوريا الشمالية لروسيا يعكس التزامها بالحفاظ على النظام الدولي القائم على مبادئ العدالة والاحترام المتبادل. ووصفت الوكالة الهجوم الأوكراني بأنه غير مبرر ويمثل تهديداً للأمن العالمي، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد.

الرد الكوري الشمالي يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب، ويُنظر إليه على أنه دعم إضافي لموقف روسيا في الصراع المستمر في أوكرانيا. ويعكس البيان أيضاً تصاعد الحدة في العلاقات الدولية في ظل الظروف الراهنة.