الدفاع المدني في غزة: استشهاد 82 من كوادرنا بنيران الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 82 من كوادرها بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التصعيد العسكري الأخير.

وذكرت الهيئة أن كوادرها تعرضوا لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية في إغاثة المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأنقاض من المناطق المتضررة. وأوضحت أن هذا الاستهداف أدى إلى سقوط شهداء من فرق الإنقاذ والإسعاف، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية ويعوق جهود تقديم المساعدات.

وأضافت الهيئة أن استشهاد كوادر الدفاع المدني يمثل خسارة كبيرة، ويؤكد أن العمل الإنساني لم يكن محصناً من التصعيد العسكري الذي يستهدف كافة فئات المجتمع الفلسطيني. ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف الهجمات على العاملين في مجال الإنقاذ والإسعاف وضمان حماية المدنيين.

كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق دولي مستقل في استهداف كوادر الدفاع المدني، مؤكدة أن هذه الأفعال تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية وتؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال لا يسمح لطواقمنا بالاستجابة لنداءات الاستغاثة

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة جهود طواقم الإنقاذ والإسعاف في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من المناطق المتضررة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الطواقم تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع الحوادث والأماكن التي تحتاج إلى تدخل عاجل بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال. وأوضح أن هذه العراقيل تزيد من معاناة المدنيين وتجعل عملية تقديم المساعدة الإنسانية أكثر تعقيداً وخطورة.

وأضاف الدفاع المدني أن هناك تقارير تشير إلى تعمد قوات الاحتلال إعاقة عمل فرق الإنقاذ والإسعاف، مما يؤثر سلباً على قدرة الطواقم على إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمصابين والمتضررين. وناشدت الجهات المعنية والمنظمات الدولية التدخل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح الدفاع المدني أن هذا الوضع يستدعي دعماً دولياً عاجلاً وتحركاً سريعاً لفتح الطرق أمام فرق الإنقاذ وتسهيل مهامها لضمان تقديم المساعدة الفورية للمحتاجين.

الدفاع المدني في غزة: رصدنا العديد من التحديات أمام منظمات العمل الإنساني الدولية

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن العديد من التحديات تواجه منظمات العمل الإنساني الدولية في المنطقة، مما يؤثر بشكل كبير على جهود الإغاثة وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الأوضاع الأمنية المتوترة والقصف المستمر يمثلان عائقاً رئيسياً أمام عمل المنظمات الإنسانية. وأوضح أن صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة والتعامل مع الأضرار الكبيرة تضعف قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات بشكل فعّال.

وأضاف الدفاع المدني أن هناك تحديات إضافية تتعلق بتوفير الحماية للفرق الإنسانية التي تعمل في مناطق النزاع. وأكد على أهمية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة آمنة لهم لمواصلة مهامهم.

وأشار إلى أن الاستجابة الإنسانية تتطلب تنسيقاً دولياً أفضل وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة. ودعا إلى زيادة الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية لضمان تقديم العون اللازم للمتضررين من النزاع.

وتعكس التصريحات الوضع الصعب الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في قطاع غزة، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الظروف الأمنية والتعاون الدولي لتقديم الدعم الفعّال للمجتمعات المتضررة.