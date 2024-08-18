صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين اليوم وارتفاع عدد الضحايا إلى 40,099 شهيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال الساعات الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 مصابًا ، وأضافت الوزارة أن هذه المجازر تزيد من معاناة المدنيين وتؤكد تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي تقريرها الأخير، كشفت الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,099 شهيدًا و92,609 مصابين منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع تواصل الهجمات والقصف، مما يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية تواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والظروف القاسية التي يعيشها القطاع. ودعت إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني المطلوب للمدنيين المتضررين.

رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا لدفعها إلى استخدام السلاح النووي

اتهم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا بمحاولة استفزاز روسيا بهدف دفعها إلى استخدام السلاح النووي. في تصريح له، قال لوكاشينكو إن التصرفات الأوكرانية الأخيرة تهدف إلى إثارة رد فعل روسي قد يتضمن استخدام الأسلحة النووية، وهو ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذه الاستفزازات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الكبرى. وأضاف أن بيلاروسيا تراقب الوضع عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

مدير مستشفى كمال عدوان " المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية"

قال مدير مستشفى كمال عدوان في تصريح لوسائل الإعلام العربية إن المستشفى يواجه أزمة خطيرة قد تؤدي إلى توقفه الكامل خلال الـ24 ساعة القادمة. وأوضح أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو نفاد الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية لتشغيل المستشفى.

وأشار مدير المستشفى إلى أن هذا النقص يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة الصحية للمرضى، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتأمين الموارد اللازمة. وأضاف أن إدارة المستشفى تعمل جاهدة لإيجاد حلول بديلة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وتوفير الإمدادات الضرورية في الوقت المناسب