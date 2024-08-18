الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على دراجة نارية بشبعا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيد وجريح إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح، مشيرةً إلى أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. وتعمل الفرق الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يبحث في اتصال مع نظيره الماليزي تطورات أوضاع غزة وجهود الوساطة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.

وأشار بيان الخارجية القطرية إلى أن الاتصال تناول المستجدات الأخيرة في غزة، بما في ذلك التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية المتفاقمة. وناقش الطرفان الخطوات المشتركة والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق وقف إطلاق النار.

كما أكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز جهود الوساطة الدولية والعمل المشترك لتخفيف معاناة المدنيين في غزة واستعادة الهدوء في المنطقة. وأعربا عن التزامهما بالعمل مع شركاء دوليين لدعم الحلول السلمية والمساعدة في تسوية النزاع بشكل دائم.

وشدد البيان على أن التعاون بين قطر وماليزيا في هذا السياق يهدف إلى دفع العملية السياسية قدماً وضمان استقرار المنطقة، مع الإبقاء على اهتمام المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة.

الدفاع المدني في قطاع غزة: رصدنا تبخر جثامين 1760 شهيدًا

أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة عن رصد ظاهرة تبخر جثامين 1760 شهيدًا بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفتها الغارات والقصف العنيف على القطاع. وأوضحت الهيئة أن الظروف القاسية التي فرضتها الهجمات المستمرة أثرت بشكل كبير على القدرة على التعرف على الضحايا وتقديم المساعدة الفورية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني أن التدمير الواسع النطاق قد أدى إلى تفحم وتبخر العديد من الجثامين، مما يشكل تحديًا هائلًا لفرق الإنقاذ في تحديد هوية الضحايا وتقديم الدعم لعائلاتهم. وأضاف أن هذه الحالة تبرز حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها غزة، ويعكس تأثير التصعيد العسكري على المدنيين والبنية التحتية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة، بالإضافة إلى الضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الهجمات وتخفيف معاناة المدنيين. وأكدت الهيئة على أهمية العمل الإنساني وحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والتقني لفرق الإنقاذ في هذه الظروف الصعبة