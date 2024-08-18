الدفاع المدني في غزة: رصدنا تبخر جثامين 1760 شهيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة عن رصد ظاهرة تبخر جثامين 1760 شهيدًا بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفتها الغارات والقصف العنيف على القطاع ، وأوضحت الهيئة أن الظروف القاسية التي فرضتها الهجمات المستمرة أثرت بشكل كبير على القدرة على التعرف على الضحايا وتقديم المساعدة الفورية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني أن التدمير الواسع النطاق قد أدى إلى تفحم وتبخر العديد من الجثامين، مما يشكل تحديًا هائلًا لفرق الإنقاذ في تحديد هوية الضحايا وتقديم الدعم لعائلاتهم. وأضاف أن هذه الحالة تبرز حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها غزة، ويعكس تأثير التصعيد العسكري على المدنيين والبنية التحتية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة، بالإضافة إلى الضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الهجمات وتخفيف معاناة المدنيين. وأكدت الهيئة على أهمية العمل الإنساني وحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والتقني لفرق الإنقاذ في هذه الظروف الصعبة.

الدفاع المدني في قطاع غزة: 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض

أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك نحو 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض نتيجة التصعيد العسكري المستمر. وأكدت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه صعوبات بالغة بسبب حجم الدمار الكبير واستمرار القصف، مما يعيق جهود الوصول إلى الضحايا وتقديم المساعدة.

وأوضحت الهيئة أن الأعداد الكبيرة للقتلى تحت الأنقاض تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل بلا توقف على محاولة انتشال الضحايا رغم الظروف الصعبة والخطر المستمر. وأكدت الهيئة أن الأوضاع تزداد سوءاً بسبب القصف المستمر الذي يستهدف البنية التحتية ويعوق جهود الإغاثة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل والضغط على الأطراف المعنية لوقف الهجمات على المناطق السكنية وضمان حماية المدنيين. كما طالبت بفتح تحقيق دولي في الهجمات التي تستهدف المنشآت والبنية التحتية، مؤكدة أن العمل الإنساني يجب أن يكون محمياً وفقاً للقوانين الإنسانية الدولية.

الدفاع المدني في غزة: استشهاد 82 من كوادرنا بنيران الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 82 من كوادرها بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التصعيد العسكري الأخير.

وذكرت الهيئة أن كوادرها تعرضوا لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية في إغاثة المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأنقاض من المناطق المتضررة. وأوضحت أن هذا الاستهداف أدى إلى سقوط شهداء من فرق الإنقاذ والإسعاف، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية ويعوق جهود تقديم المساعدات.

وأضافت الهيئة أن استشهاد كوادر الدفاع المدني يمثل خسارة كبيرة، ويؤكد أن العمل الإنساني لم يكن محصناً من التصعيد العسكري الذي يستهدف كافة فئات المجتمع الفلسطيني. ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف الهجمات على العاملين في مجال الإنقاذ والإسعاف وضمان حماية المدنيين.

كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق دولي مستقل في استهداف كوادر الدفاع المدني، مؤكدة أن هذه الأفعال تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية وتؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال لا يسمح لطواقمنا بالاستجابة لنداءات الاستغاثة

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة جهود طواقم الإنقاذ والإسعاف في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من المناطق المتضررة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الطواقم تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع الحوادث والأماكن التي تحتاج إلى تدخل عاجل بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال. وأوضح أن هذه العراقيل تزيد من معاناة المدنيين وتجعل عملية تقديم المساعدة الإنسانية أكثر تعقيداً وخطورة.

وأضاف الدفاع المدني أن هناك تقارير تشير إلى تعمد قوات الاحتلال إعاقة عمل فرق الإنقاذ والإسعاف، مما يؤثر سلباً على قدرة الطواقم على إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمصابين والمتضررين. وناشدت الجهات المعنية والمنظمات الدولية التدخل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح الدفاع المدني أن هذا الوضع يستدعي دعماً دولياً عاجلاً وتحركاً سريعاً لفتح الطرق أمام فرق الإنقاذ وتسهيل مهامها لضمان تقديم المساعدة الفورية للمحتاجين.