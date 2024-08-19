قوى الأمن: تدابير سير لشهرين على الأوتوستراد الممتد من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "اعتبارًا من تاريخ اليوم 2024-08-19 ولمدّة شهرين، باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الأوتوستراد الممتدّ من مستديرة ​كفررمان​ حتّى ​جسر الزهراني​، حيث سيتمّ بين الحين والآخر قطع الطّريق مكان الأعمال على الأوتوستراد المذكور، وسيتمّ تحويل السّير إلى الشّوارع الداخلية؛ أو إلى مسلك واحد".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".