أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ "بناءً على تعليمات وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وجّهت بعثة لبنان الدّائمة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن، حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصّوت فوق المناطق اللّبنانيّة ومن ضمنها العاصمة بيروت".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "لبنان دان في متن الشّكوى، هذه الخروقات الّتي تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ومجاله الجوّي، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، إضافةً إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدّولي الإنساني الّذي يحظر أساليب العقاب الجماعي كافّة والتّرهيب المعنوي الّذي تمارسه إسرائيل، من خلال ترويع جميع المدنيّين وبثّ الذّعر بينهم؛ الأمر الّذي يؤثّر بصورة خاصّة على الشّرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع مثل الأطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر شكوى من بعثة لبنان إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت: انتهاك للسيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.