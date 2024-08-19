الحكومة العراقية نفت توقُّف العراق عن تزويد لبنان بالوقود: التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية

نفى النّاطق الرّسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، "ما يُشاع عن توقُّف العراق عن تزويد لبنان بالوقود"، مؤكّدًا أنّ "العراق ملتزم بالاتفاق الّذي وُقّع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقيّة والشّعب العراقي تجاه أشقّائنا في لبنان، في الأوقات العصيبة الحاليّة".
وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقيّة (واع)، إلى أنّ "التّأخير حصل لأسباب فنيّة ولوجستيّة تتعلّق بالنّقل والشّحن"، لافتًا إلى أنّ "الشّحنة الجديدة ستحمّل خلال الأيّام المقبلة".
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