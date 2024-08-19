"سرايا القدس": أسقطنا "درون" صهيونية تابعة لسلاح المشاة خلال نشاط إرهابي في نابلس

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأنّ "مقاتلينا في كتيبة نابلس أسقطوا طائرة "درون" صهيونيّة من نوع "4DRC" تابعة لسلاح المشاة، خلال أحد النّشاطات الإرهابيّة لقوّات الاحتلال بالمدينة". وباركت لمقاتليها في الضفة الغربية "هذا العمل الّذي يدلّ على تطوّر القدرات لدى المقاتلين، وتنامي الأعمال العسكريّة، الّتي ستكون نهايتها الحتميّة هي تحرير كامل التّراب الفلسطيني".

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