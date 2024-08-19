أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما يسمح للأجانب الذين يعارضون سياسات بلادهم الأخلاقية بطلب الإقامة المؤقتة في روسيا".

كانت هذه تفاصيل خبر "تاس": بوتين وقع مرسوما يسمح للأجانب الذين يعارضون سياسات بلادهم بطلب الإقامة المؤقتة في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.