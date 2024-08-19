مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بينما كانوا داخل سيارة في اسطنبول

أعلنت شرطة مدينة اسطنبول التركية، أنها بدأت "تحقيقاً موسعاً بعد مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بينما كانوا داخل سيارة".

وذكر مكتب حاكم إسطنبول أن "القاتل أسقط مسدساً مزوداً بكاتم صوت في مكان الحادث".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية أن رجلاً كان يجلس في مقعد السائق قتل، وأصيب صديقه بجروح بالغة في إطلاق النار مساء الأحد، لافتة إلى أن جريمة القتل نفذها مهاجم ملثم واحد أو عدة مهاجمين، موضحة أن أحد المصابين رجل أعمال.