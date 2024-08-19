شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل شخص وفقدان 6 إثر غرق يخت بريطاني شمالي صقلية والان نبدء بالتفاصيل

غرق يخت بريطاني شمالي صقلية

استمرار عمليات البحث

الدمام - شريف احمد - لقي شخص واحد حتفه، وفُقد ستة آخرون إثر انقلاب يخت بفعل عاصفة شديدة قبالة ميناء بورتيشيلو شمالي صقلية.وفي وقت سابق، تسببت عاصفة مصحوبة برياح قوية في انقلاب القارب الشراعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.وأشارت وكالة "أنسا" إلى أن إجمالي 22 شخصًا، كانوا على متن القارب الذي يبلغ طوله نحو 50 مترًا.وفي البداية، أُبلغ عن فقدان سبعة أشخاص، قبل العثور على جثة واحدة في الماء.وذكرت تقارير أن اليخت الشراعي الذي يحمل العلم البريطاني يبلغ طوله نحو 50 مترًا، وكان يقل 12 راكبًا وطاقما مكونا من 10 أفراد.وأنقذ خفر السواحل وخدمات الطوارئ 15 شخصًا، ونقلوهم إلى الشاطئ، ومن بين المفقودين مواطنون بريطانيون وأمريكيون وكنديون.وتواصل أربع سفن ومروحية وخفر السواحل، وفريق غوص عمليات البحث، فيما أشارت تقارير إلى أن اليخت يرقد على عمق 49 مترًا في قاع البحر.