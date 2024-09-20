حمية: لبنان سيبقى قويًا وصامدًا ولم ولن يكون يومًا جثة هامدة

أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في تصريح، إلى أنّ "​لبنان​ دولةً وشعبًا وحكومةً، قدّم بالأمس نموذجًا حيًّا حول المعنى الحقيقي للتّكافل الوطني في مواجهة العدوان عليه، فهو سيبقى قويًّا وصامدًا، ولم ولن يكون يومًا ما جثّة هامدة يواكبه البعض في هذا العالم انطلاقًا من هذا الفهم، والّذي لن يكون مطلقًا".

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