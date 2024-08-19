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"النشرة": قصف اسرائيلي على محيط كفرشوبا وتحليق للطيران المسير في اجواء ضهر البيدر

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي استهدف المنطقة الحرجية عند الأطراف الشرقية بمحيط كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، معلومات عن سقوط أربعة قذائف على المنطقة المستهدفة".

كذلك أفاد مراسل "ألنشرة"، عن "تحليق للطيران الاسرائيلي المسير في اجواء ضهر البيدر البقاع الاوسط المصنع تمنين الفوقا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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