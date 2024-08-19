"النشرة": قصف اسرائيلي على محيط كفرشوبا وتحليق للطيران المسير في اجواء ضهر البيدر

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي استهدف المنطقة الحرجية عند الأطراف الشرقية بمحيط كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، معلومات عن سقوط أربعة قذائف على المنطقة المستهدفة". كذلك أفاد مراسل "ألنشرة"، عن "تحليق للطيران الاسرائيلي المسير في اجواء ضهر البيدر البقاع الاوسط المصنع تمنين الفوقا".

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