مستعمرون يحرقون بيتًا زراعيًا وأربع أشجار زيتون معمرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المستعمرون المحتلون للأراضي الفلسطينية، أعمالهم الهمجية الاجرامية في حق أصحاب الأرض، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وعلى مرأى ومسمع عالمي، حيث أقدم مستعمرون، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، على حرق بيت زراعي وبركس في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفاد صاحب البيت عبد العزيز سميح شقير لـ"وفا"، بأن البركس والبيت الزراعي الذي أقدم المستعمرون على حرقه قائمان على نحو 40 دونماً في منطقة خلة حمد غرب البلدة، وتعود ملكيتهما له ولأشقائه.

وأضاف شقير: "البركس عبارة عن 120 مترا مربعا، وهناك بئر مياه وألواح طاقة شمسية وعدة زراعية، وكلها تعرضت للحرق والتخريب من قبل المستعمرين، إضافة لأغراض شخصية في البيت الزراعي المكون من ثلاث غرف حيث تقيم العائلة ما بينه وبين بيتها في البلدة".

المستعمرون يحرقون أشجار الزيتون وحيوانات

وأشار صاحب البيت، إلى أن الحريق طال أربع شجرات زيتون معمرة، وعدد من الدجاج الذي يقتنيه.

ومن جانبه، لفت رئيس بلدية الزاوية، أنيس شقير، إلى أن الهجوم على المنطقة تم بحماية من جنود الاحتلال، حيث المكان محاط ببوابة حديدية وسياج شائك، وأن البلدة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستعمرات المحيطة بالبلدة.