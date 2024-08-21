حار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (توقعات الأرصاد)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 25

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 35 26

دمياط 33 24

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 39 27

نخل 39 21

كاترين 31 18

الطور 40 27

طابا 38 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 33 23

السلوم 35 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 40 28

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 37 29

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 44 24

أبوسمبل 42 28