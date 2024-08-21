بوتين ينحنى أمام قبر أول زعيم .. تفاصيل لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الشيشاني

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس الشيشان رمضان قديروف في مقر إقامة رئيس المنطقة، وفقا لبيان نشر على قناة قديروف على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" أمس الثلاثاء.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد رافق قبل الاجتماع، رمضان قديروف، الذي أعلن عن أجندة رئاسية مزدحمة في الجمهورية، رئيس روسيا في رحلة إلى المنطقة.



وخلال تلك الرحلة، انحنى بوتين، الذي وصل إلى الجمهورية لأول مرة منذ عام 2011، أمام قبر أول زعيم للشيشان الروسية ووالد الرئيس الحالي للمنطقة أحمد قديروف في قرية عائلته، وتحدث الرئيس مع متطوعي العمليات العسكرية الخاصة في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس وتفقد المسجد الجديد للنبي عيسى في غروزني.

قديروف يمنح بوتين وسام "المواطن الفخري" للشيشان

منح رمضان قديروف ومفتي الجمهورية صلاح ميجييف، الرئيس الروسي بوتين وسام وشهادة "المواطن الفخري" خلال زيارته لمسجد النبي عيسى الجديد في غروزني.

أهدى الرئيس بوتين للمضيفين نسخة من القرآن الكريم مصنوعة يدويا ومزينة في غلاف ثمين.

وشكر بوتين مفتي الشيشان على العمل الذي يقوم به قائلا: "أنت حارس القيم التي تعزز عالمنا المتعدد القوميات وجميع أدياننا.

وأضاف: إنكم (رجال الدين) تقومون بعمل مشترك ذي أهمية كبيرة، لا يقل أهمية عما رأيناه في ساحة التدريب في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس".

وتفقد بوتين المسجد برفقة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، ومستشار الرئيس الشيشاني لشؤون بناء المنشآت الدينية أمرودي عادل غيرييف وعمدة غروزني خاس محمد قديروف.



وانعقد آخر لقاء عمل بين الرئيس الروسي “بوتين” ورئيس الشيشان في الكرملين في 23 فبراير، ثم قدم رمضان قديروف تقريرا إلى الرئيس الروسي حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ومساهمة الشيشان في العملية العسكرية الخاصة.