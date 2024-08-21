الاحتلال يقتحم غرب بيت لحم ويداهم منازل المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع شمس اليوم الأربعاء الموافق 21 اغسطس، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عدة بلدات فلسطينية منها بلدة نحالين غرب بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين وتمركزت على مدخلها الرئيس ووسطها وشنت حملة دهم لعدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، دون أن تعتقل احدا.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، قريتي فقوعة شمال شرق جنين وبيت قاد شرقها.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بيت قاد وفقوعة وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية اليهما، وداهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وفتشته وعبثت في محتوياته.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس



وعلى صعيد آخر شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد مراسل وفا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار، وأعاق مرورهم، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاق بشكل متكرر، أمام حركة المواطنين.