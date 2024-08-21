٥٠٠ مليون دولار تبرعات جمعتها حملة هاريس الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - جمعت حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس الانتخابية قرابة 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديموقراطي، وهو مبلغ مالي غير مسبوق يعكس حماس المتبرعين قبل الاقتراع الرئاسي في الخامس من نوفمبر، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة على جهود جمع التبرعات إنه تسنى جمع المبلغ لهاريس في أربعة أسابيع منذ دخولها السباق الرئاسي يوم 21 يوليو الماضي، حسب رويترز.

وجمعت هاريس 200 مليون دولار في أول أسبوع من حملتها الانتخابية في أثناء حشدها الدعم لتصبح مرشحة الحزب.

وجمع فريق هاريس 310 ملايين دولار في يوليو، ليتجاوز إجمالي المبلغ الذي جمعته هي وبايدن قبل انسحابه مليار دولار، وهو أسرع تجاوز لعتبة جمع التبرعات هذه في التاريخ، وفقا للحملة.

وقالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، فيما جمعت هاريس 327 مليونا.

وتفوقت حملة الرئيس السابق في جمع التبرعات على بايدن في الربع الثاني.

واستمر الحماس لهاريس في أغسطس، وهو ما ظهر في تبرعات المانحين بمبالغ صغيرة، إذ حضر آلاف الأشخاص إلى مسيراتها في الولايات المتأرجحة بجميع أنحاء البلاد.

وأثنت هاريس على بايدن الاثنين في الليلة الأولى للمؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاجو، حيث أشاد الرئيس في خطابه بسجل إدارته وحث الناخبين على دعم هاريس ونائبها، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في نوفمبر.