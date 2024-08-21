منظومة مراقبة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت Domination الروسية عن منظومة مراقبة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

و قال ممثل الشركة، كونستانتين شابونين، على هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024":"المنظومة الجديدة تتضمن كاميرات مراقبة وخوادم وحساسات حركة وبرمجيات لتحليل الفيديوهات تعتمد على الذكاء الاصطناعي حاليا توفر المنظومة أكثر من 50 نوعا من وحدات معالجة الفيديوهات التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات مراقبة المنشآت الصناعية وعمليات مكافحة الإرهاب".

وأضاف، "هذه المنظومة ستغنينا عن منظومات المراقبة الأجنبية المستوردة، وتم تسجيلها في سجل وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وبرمجياتها مطابقة لسجلات البرمجيات المعتمدة على أراضي الاتحاد الروسي.

وأشار شابونين إلى أن المنظومة يمكنها أن تعمل مع عدة كاميرات في وقت واحد، ويمكن برمجتها لمراقبة محيط المباني والمنشآت أو لمعرفة أعداد العاملين المتواجدين في المنشأة على سبيل المثال.