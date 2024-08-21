متى: ندعم القضية الفلسطينية إنسانياً لكن لسنا مع الحل الذي يُدخل لبنان في حرب كبيرة

حذّر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى من "خطورة الظروف التي يمرّ بها لبنان، بعدما أكدت إيران وحزب الله أنهما سيردّان على اغتيال القيادي فؤاد شكر ورئيس حركة حماس اسماعيل هنيّة"، مؤكدا أنه "في حال حصول ردّ موجع لـ "إسرائيل"، فهي ستردّ وبشكل أعنف بكثير، ما سيؤدي إلى حرب شعواء، ولكن ليس بإمكان إيران والحزب تجاهل الردّ، لأن ذلك يؤثّر سلباً على البيئة الحاضنة، كونه يمسّ بالأمن القومي وبالسيادة وبالعنفوان والكرامة، فالخطورة تكمن في أن الجميع مأزوم".

واشار في حديث لصحيفة "الديار"، إلى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد تحقيق انتصار ما، فهو دمّر غزة ولم يحقق هدفه إذ لا يزال في غزة مقاتلون لحماس، لذا وبما أن الجميع مأزوم، يزداد الخوف من حصول انفجار كبير على خلفية تعثّر المفاوضات أيضاً، علماً أنه حتى لو وصلت الأمور إلى حلول على صعيد هذه المفاوضات، كتحقيق هدنة فهي لن تعطي النتيجة اللازمة لأن هذه الهدنة لن تطول".

واكد "ضرورة عدم إعطاء أي ذريعة "لإسرائيل" لتدمير لبنان، لأنها مجرمة وترتكب المجازر والأخطاء" وسأل "لماذا أقحمنا نفسنا في حرب لا نعي أبعادها؟ فالمنطق يقول إننا ندعم القضية الفلسطينية إنسانياً ونحن مع حلّ الدولتين، ولكننا لسنا مع الحل الذي يُدخل لبنان في حرب كبيرة قد تؤدي إلى تدمير لبنان".

وعن المآخذ على غياب المعارضة في هذه المرحلة، أوضح أن "لا صفة تنفيذية للمعارضة، فهي ليست حكومة إنما هي مجموعة نواب، ولا عسكر لديها ولا جيش، وقرار الحرب والسلم ليس في يدها، بل على العكس فإن المعارضة تضيء على بعض الأمور، وتنبّه إلى أن بعض الأطراف يوصلون بأدائهم البلد إلى أماكن خطيرة، والمعارضة ليس بإمكانها القيام بأكثر من ذلك".

وعن الحراك الذي أطلقته المعارضة، شدّد على أنه "مستمر من خلال الإضاءة على مواقع الأخطاء ولفت نظر الحكومة إليها، وهذا أقصى ما يمكنها القيام به في الوقت الحالي، فدور السلطة التنفيذية هو باتخاذ القرار المناسب، ودورنا كمعارضة أن نواكب هذه القرارات، وأن نعمل لتسليط الضوء على أية نقاط في هذا القرار".