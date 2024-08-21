الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه الوحشية ويعتقل شابين غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد الريماوي، ونصر الله الريماوي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عابود، شمال غرب المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب جلال شفيق سدر، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة دورا واعتدت على اصحابها بالضرب المبرح عرف منهم: نايل أبو حسين، ونجله علي، وعيسى كاشور، وأسامة التلاحمة، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.