الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق أوريول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم منطقة أوريول "أندريه كليتشكوف" أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق المنطقة.

وكتب كليتسكوف على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام: "تعرضت منطقة أوريول مرة أخرى الليلة الماضية لهجوم جوي، وتم إسقاط طائرة بدون طيار فوق المنطقة؛ ولم تقع إصابات أو أضرار".. وفقا لوكالة الأنباء الروسية"تاس".

وبحسب محافظ أوريول الروسية، فإن أعمال الاستفزاز التي تقوم بها حكومة كييف ضد منطقة أوريول تأتي ردا على الجهود النشطة لدعم النازحين داخليا من المناطق الحدودية في المناطق المجاورة، بينما تعهد كليتشكوف بمواصلة العمل.

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 45 طائرة مسيرة فوق مناطق موسكو

ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الدفاعات الجوية أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبريانسك وبيلغورود وكالوغا وكورسك الليلة الماضية.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن "طاقم أحدث نظام هندسي للتعدين عن بعد "زيمليديلي" قام بزرع ألغام عن بعد في الطرق المؤدية إلى مواقع القوات الروسية، ما أدى إلى تعطيل ثلاث هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".

