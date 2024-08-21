شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار تسجل 28 إصابة بجدري القرود وحالة وفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت السلطات الصحية في كوت ديفوار 28 حالة إصابة جديدة بجدري القرود, بينها حالة وفاة واحدة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة في كوت ديفوار اليوم، أن المعهد سجل حتى أمس 28 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك حالة وفاة واحدة في العاصمة أبيدجان.

وأضاف أنه في تقرير سابق مطلع أغسطس الجاري, تم تسجيل 6 حالات فقط غير مميتة، مشيرًا إلى أن الوضع ليس مثيرًا للقلق. طوارئ بسبب الجدري

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرًا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.