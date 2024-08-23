مقتل 12 من رجال الشرطة جراء هجوم مسلح في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 3ر379 مليار يوان (حوالي 15ر53 مليار دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 7ر1%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة “(شينخوا” عن البنك.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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