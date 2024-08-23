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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مركبة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مركبة جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف بلدات بني سهيلاً وعبسان والقرارة وخزاعة، مما أدى لتدمير تلك البلدات بشكل شبه كامل.
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