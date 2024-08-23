وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مركبة جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف بلدات بني سهيلاً وعبسان والقرارة وخزاعة، مما أدى لتدمير تلك البلدات بشكل شبه كامل.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012