اشتباكات عنيفة في نابلس واقتحامات واعتقالات جديدة بالضفة

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الجمعة في نابلس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت مزيدا من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها عددا من أحياء البلدة القديمة في نابلس بشمال الضفة.

ودفعت القوات المقتحمة بآليات عسكرية من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة وحاجز ديرشرف غربها، ومن حاجز الطور، قبل أن تنسحب بعد ساعات من بدء الاقتحام.

مقاومين فجروا عبوة ناسفة

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين فجروا عبوة ناسفة في آليات إسرائيلية أثناء سيرها في شوارع البلدة القديمة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وفي شمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية قبيل ظهر اليوم المنطقة الصناعية في جنين، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لآليات إسرائيلية تتحرك في محيط المدينة.

ونفذت قوة إسرائيلية اعتقالات خلال اقتحامها بلدة جبع جنوبي جنين.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين خلال اقتحامه بلدة العيساوية في القدس المحتلة فجر اليوم.

شمال القدس المحتلة

وشملت الاقتحامات أيضا بلدة كفر عقب في شمال القدس المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال انسحابها من البلدة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي جنوب الضفة، توغلت قوات الاحتلال في مدينة الخليل وفي بلدة ترقوميا غربها.

وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة دير قديس قرب رام الله في وسط الضفة.