بليغ حمدي مع سميرة سعيد وذكرى.. أغاني لن تسمعها كثيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - بليغ اللحن والموهبة تحل اليوم ذكرى وفاته 31، الذي أهدى المكتبة الموسيقية العربية بصمات لحنية وموسيقية مستحيلة التكرار ولاتعترف بعامل الزمن فليس له قديم بل يتجدد بمرور السنوات.

ألحان بليغ حمدي على مدار الأجيال ولا تعرف الزمن

ومن المعروف عن بليغ حمدي تعاونه مع رموز الأغنية العربية بمختلف أجيالها بدايةً مع كوكب الشرق أم كلثوم مرورًا بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والمطربة الكبيرة وردة الجزائرية والشحرورة صباح وغيرها ومع الفنان هاني شاكر وعفاف راضي والديفا سميرة سعيد، فعاشت ألحانه وتطورت مع أجيال صوتية متنوعة بين الكلاسيكي والشبابي.

بليغ حمدي مع سميرة سعيد وذكرى.. أغاني لن تسمعها كثيرا

وسنبتعد في ذلك التقرير عن سرد الألحان المعروفة لبليغ حمدي وسنأخذ طريق مغايرلألحانه مع رموز الأغنية المصرية بدايةً الكلاسيكية والحديثة، كالآتي:

السبعينيات والثمانينيات مع بليغ حمدي وسميرة سعيد

بدايةً مع الديفا سميرة سعيد التي قدم لها 11 أغنية خلال عامي 1978 و 1979، فكانت أول أغنية زي البحر حبيبي من ألبوم “ده اسمه كلام” وكانت من كلمات وألحان بليغ حمدي، وأكثر مايميز تصوير الأغنية هو عزف بليغ حمدي منفردًا على الأورج، وتغني سميرة سعيد دون كورال وخلفها أصوات أمواج البحر الساحرة فأعطت للأغنية سحر مميز خاصةً أنها تصف حبيبها بالبحر.

وفي عام 1979 تعاون بليغ حمدي مع سميرة في ألبومي بعدد 10 أغاني.

الألبوم الأول أحلام الأميرة، وجاءت الألحان جميعا لـ بليغ حمدي، وهم “مساء الجمال، انتظار، أحلام الاميرة، بكرة، جوه البيوت”.

والألبوم الثاني بعنوان “خلاص حبينا” وكانت ألحانه أيضًا لبليغ فقط وتضمن 5 أغاني وهم "

خلاص حبينا، دوارة السنين، نبتدي الحكاية، قالوا عنا كتير، مناديل الوداع"

وكانت الثمانينيات هي المرحلة الذهبية بين بليغ وسميرة حيث غنت من ألحانه “ علمناه الحب، توهة، بنلف، الله ياسيدي، سيداتي وسادتي، ماليش عنوان، أسمر ملك روحي، ليلة الانس، خسارة الكلام”.

أغنية نادرة الاستماع بين ذكرى وبليغ حمدي

وترك لنا بليغ حمدي بصمة ذهبية مع الصوت الذي اتصف أيضًا باستحالة تكراره وهو للراحلة ذكرى حيث تعاونا سويًا في أغنية “زي الزمن”

أغنية زي الزمن من كلمات وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها "

زي الزمن طبــعو الخـيانة زي الزمن خان الامـانة

وقـالو قـالو قـالو اهــل زمــان يامـا قــالو

بـلأمثال عــلى خــانو من لـه ثـمن لا يـؤتـمـن

صدق الزمان واهل زمان وهـو دى اللـي كـــــان

زي الزمن يسرق ربيعك زي الزمن تدبل يبيعـك

يرميك وينسى انت مين ويدوس على عشر السنين

ولا له دموع لو حب يـوم يبكي يلاقيهـا

ولا له في حلال ولا بحرام دي حاجات نسيها

ولا لـه ذكـريات تـعتـز بيه ويـعتز بيـهـا

دا زي الـزمـن مـن الـرحمـه خـالـي

زي الـزمـن مــا لـهش غـالـي

وقـالو قـالو قـالو اهــل زمــان يامـا قــالو

بـلأمثال عــلى خــانو من لـه ثـمن لا يـؤتمــن

صدق الزمان واهل زمان وهـو دى اللـي كـــــــان