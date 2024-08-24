سلطات مالي اعلنت حالة طوارئ وطنية بعد مقتل 30 شخصا جراء الفيضانات

أعلنت حكومة مالي حالة طوارئ وطنية بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مقتل 30 شخصا جراء الفيضانات منذ حزيران.
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء إن الفيضانات أثرت على نحو 7077 أسرة في أنحاء البلاد، ما أدى إلى نزوح أو تضرر 47374 شخصا.
في العاصمة باماكو، تأثر نحو 563 أسرة و4639 شخصا، مع مقتل ستة أشخاص. ومدينة غاو في الشمال هي الأكثر تضررا، حيث تأثر بها 9936 شخصا، وتم تسجيل مقتل ستة أشخاص.
وهطلت أمطار غزيرة في مختلف أنحاء منطقة الساحل، ما أدى إلى مقتل 217 شخصا في النيجر المجاورة وعشرات في تشاد.
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