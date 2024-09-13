اشارت هيئة قضاء المتن في "التيار الوطني الحر" في بيان، الى انه "مرة جديدة يدفع اهالي المتن الثمن نتيجة اهمال الدولة وتغاضيها عن رفض المتنيين توسعة المطامر في ساحل المتن".
واشار الى "ان المطلوب اليوم وبعد السيطرة على النيران المندلعة في مكب برج حمود مساء اليوم ايجاد الحلول اللازمة والدائمة لإزالة الخطر الذي يتهدد منطقة المتن الشمالي ووضع هذا الموضوع على سلم اولويات الحكومة والوزارات المعنية التي يجب ان تجد الحلول الدائمة بعيدا من سياسة الترقيع والسمسرات التي تفوح من ملف النفايات".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المتن في التيار الوطني: المطلوب إزالة خطر النفايات الذي يتهدد المتن الشمالي ووضع الموضوع على سلم اولويات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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