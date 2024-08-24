روسيا: مقتل 20 جنديًا أوكرانيًا بمقاطعة سومي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيرجي ليبيديف، منسق الشبكة السريّة الموالية لروسيا في نيكولاييف، مقتل 20 جنديًا أوكرانيًا على الأقل، كانوا في طريقهم إلى منطقة كورسك الروسية، حيث تم قتلهم في جلوخوف، بمقاطعة سومي، نتيجة استهدافهم بقنابل "فاب" شديدة الانفجار.

وأضاف "ليبيديف"، أن "قوات جديدة كان من المفترض أن تذهب إلى مقاطعة كورسك، وتم استهدافهم وهناك أكثر من 20 قتيلًا، وكانت طائرات مُسيّرة روسية هاجمت سيارة تقل جنودًا أوكرانيين وشاحنة تقل أفرادًا من القوات الأوكرانية، نفذت الضربة في قرية بيريزا، حيث توجد نقطة لنقل المعدات ومخازن ذخيرة مؤقتة للقوات الأوكرانية"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

كما تم استهداف مصنع إصلاح المعدات العسكرية في بيلوبولي، حيث كان هناك 22 مركبة من المعدات المجنزرة الأوكرانية وما يصل إلى 30 عسكريًا.

وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم بـ"الاستفزازي".