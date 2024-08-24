حرائق الغابات تمتد إلى 30 مدينة بالبرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ولاية ساو باولو البرازيلية، اليوم السبت، إن اندلاع حرائق الغابات يؤثر على 30 من مدنها، مضيفة أن شخصين لقيا حتفهما في أثناء محاولة السيطرة على حريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدخان حجب بعض أجزاء من سماء مدينة ساو باولو عاصمة الولاية، مشيرة إلى أن حرائق الغابات قد تنتشر بسرعة بسبب الرياح، ما يؤدي إلى تدمير مساحات كبيرة من النباتات الطبيعية.

ولم تبلغ الحكومة حتى الآن عن وصول النيران مباشرة إلى مدينة ساو باولو، أكبر مدن أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان والتي يزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة إن اثنين من الموظفين في مصنع بمدينة أوروبيس لقيا حتفهما، أمس الجمعة، أثناء مكافحة حريق، وشكلت حكومة ولاية ساو باولو لجنة طوارئ للتعامل مع الحرائق، التي أغلقت أيضًا نحو 15 طريقًا سريعًا، إما بالكامل أو جزئيًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية أن حرائق الغابات بدأت هذا العام في وقت مبكر على غير المعتاد في بانتانال، أكبر الأراضي الرطبة في العالم، في أواخر مايو الماضي، بينما ارتفع عدد الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمان لشهر يوليو الماضي.