وكالة DPA الألمانية: المشتبه بتنفيذ هجوم زولينغن لا يزال هاربًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة "DPA" الألمانية تفاصيل جديدة عن حادثة الطعن في مدينة زولينغن غربي البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الوكالة نقلا عن شرطة زولينغن إلى أن المشتبه به بتنفيذ الهجوم لا يزال هاربا.

ووفقا للشرطة، أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، ولا توجد معلومات عن مكان وجود المشتبه به.

وذكرت الوكالة أنه لا توجد أي معلومات عن دوافع المشتبه به.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أنه في حوالي الساعة 9.45 من مساء أمس الجمعة، قام رجل بطعن المارة بشكل عشوائي بسكين في مهرجان المدينة في زولينغن.

وأشارت الوكالة إلى أن العشرات من عمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين، مؤكدة أن الشرطة أطلقت إنذارا كبيرا وأعلنت حالة التأهب القصوى. فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق أرض مهرجان المدينة.

ووفقا لشهود عيان فإن "الجاني ذو ملامح عربية ولا يزال هاربا".

وتحتفل مدينة زولينغن بعيد تأسيسها الـ650 في نهاية هذا الأسبوع بـ "مهرجان التنوع"، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، في حدث من المتوقع أن يصل عدد الزوار فيه إلى 80 ألف زائر.