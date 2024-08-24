خمسة قتلى إثر انزلاق للتربة في جزيرة بوكيت التايلاندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة، أن “انزلاقًا للتربة نجم عن أمطار غزيرة أودى بحياة خمسة أشخاص في جزيرة بوكيت السياحية جنوب تايلاند”.

وقال قائد الشرطة المحلية خونديش نا نونغخاي: إن “سائحين روسيين بين القتلى”، مضيفًا أن العمل جار للتعرف على الضحايا الآخرين.

وأضاف أن “الأمطار الغزيرة التي بدأت تتساقط تسببت في انزلاق للتربة ألحق أضرارًا بالمنازل، وفوجئ سكان المنطقة بما حدث”.

ووقعت الكارثة في منطقة سكنية من الجزيرة توجد فيها فنادق سياحية.

وتشهد تايلاند هطول أمطار موسمية كل عام، لكن تغير المناخ يسهم في تكثيف هذه الظاهرة وزيادة احتمال حدوث فيضانات قوية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط