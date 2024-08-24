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خمسة قتلى إثر انزلاق للتربة في جزيرة بوكيت التايلاندية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة، أن “انزلاقًا للتربة نجم عن أمطار غزيرة أودى بحياة خمسة أشخاص في جزيرة بوكيت السياحية جنوب تايلاند”.

 

 

وقال قائد الشرطة المحلية خونديش نا نونغخاي: إن “سائحين روسيين بين القتلى”، مضيفًا أن العمل جار للتعرف على الضحايا الآخرين.

 

 

وأضاف أن “الأمطار الغزيرة التي بدأت تتساقط تسببت في انزلاق للتربة ألحق أضرارًا بالمنازل، وفوجئ سكان المنطقة بما حدث”.

 

 

ووقعت الكارثة في منطقة سكنية من الجزيرة توجد فيها فنادق سياحية.

 

 

وتشهد تايلاند هطول أمطار موسمية كل عام، لكن تغير المناخ يسهم في تكثيف هذه الظاهرة وزيادة احتمال حدوث فيضانات قوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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