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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 19 شهيداً

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى ١٩ شهيداً وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ١٤ فلسطينياً استشهدوا في قصف القوات الإسرائيلية استهدف منازل ومركبة فلسطينية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف على الخليج 365 الشمالية من المخيم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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