الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحذران من تفشٍ جديد للكوليرا في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذّرت منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تفشٍ جديد للكوليرا في السودان، منذ إعلان التفشي في 12 أغسطس، حيث تم تسجيل 658 إصابة و28 وفاة.

وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في 12 من أصل 18 ولاية سودانية، إلى جانب أمراض أخرى مثل الملاريا والحصبة وحمى الضنك، فيما تعاني ولايات دارفور وكردفان من نقص في الموارد والكشف عن حالات تفشي المرض، كما شهدت ولاية كسلا 119 حالة كوليرا و5 وفيات في مخيمات اللاجئين.

وتمكنت حملة تطعيم أولية من حماية أكثر من 50 ألف شخص باستخدام 51 ألف جرعة متوفرة، مع توقع وصول مئات الآلاف من الجرعات الأخرى.

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