حمية: مهما كان حجم ما نقوم به من أعمال في منطقة بعلبك الهرمل نبقى مقصرين

اطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اعمال، أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع عند الحدود اللبنانية - السورية، انطلقت نقطة الأشغال من الطريق الدولية عند بلدة الطيبة- قضاء بعلبك.

وفي كلمة له، أكد حمية أن مهما كان حجم ما نقوم به من أعمال في منطقة بعلبك الهرمل نبقى مقصرين في منطقة بعلبك الهرمل .

وكما تحدثنا في الجنوب شمس الكرامة والصمود والتحدي في بعلبك الهرمل كانت وما زالت العضد والسند للجنوب في ساحة الصمود ومهما قدمت الدولة للبقاع يبقى ما تقدمه قليل لأهل الوفاء والجود .

وتابع :"على مستوى الدولة انا وزير في حكومة لكل لبنان وصحيح توَزَع الاعمال على كل الشعب اللبناني ، الدستور يقول " الانماء بالتوازي " وبعلبك الهرمل تعاني ما تعانيه منذ عشرات السنين ، اليوم نرد جزء بسيط لها في سبيل ما قدمته لهذا الوطن ، اليوم نطلق صيانة الاوتوستراد في شتورا وبعلبك وزحلة وبعلبك القاع وصولاً حتى الحدود اللبنانية- السورية ، بعد انتهاء فصل الشتاء لا نستطيع ان نقوم بعملية مسح للطرقات وبعد انتهاء فصل الشتاء بدأنا بمسح كل الطرقات في محافظة بعلبك الهرمل وبعد عملية المسح اليوم نزف لكم ان كل الطرقات في بعلبك الهرمل تم تلزيمها الاسبوع المقبل في ٣٠ آب كانت آخر جلسة ٨٥٪؜ من الملفات تم تلزيمها وما تبقى و١٥٪؜ سيتم تلزيمها في ١٥ و ٣٠ آب وهذا ما وعدنا به مع الاحزاب والنواب ، اليوم نقول اننا وفينا بوعدنا هناك بعض الاجراءات النقابية ، بعد اسبوعين سيبدأ التنفيذ على الارض".

واضاف :"بمساعي النواب من خلال العمل على موازنة ٢٠٢٥ لن نكتفِ بعملية الصيانه والتأهيل سنعمل مع نوابنا الذين كانوا السند الأساسي لوزارة الاشغال العامة بالموازنة كي نقوم بمشاريع استراتيجية وشق طرقات جديدة لما فيه خير المنطقة".

واشار الى ان البعض يعتب على وزير الاشغال العامة بأنه لا يقوم بجولات ، لهؤلاء اقول لا استطيع ان ادخل الى كل ضيعة او بلدة لاتحدث بالمثاليات وان اتحدث بدون ان افعل .