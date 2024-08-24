شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين في حرائق غابات طالت 30 مدينة برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

موسم حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان حتفهما جراء حرائق غابات طالت 30 مدينة من ولاية ساو باولوا البرازيلية.وقالت حكومة الولاية في بيان لها اليوم، إن "اثنين من الموظفين في مصنع بمدينة أوروبيس لقيا حتفهما أثناء مكافحة حريق اندلع في الغابات".وأشارت إلى تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الحرائق التي أغلقت أيضًا نحو 15 طريقًا سريعًا إما بالكامل أو جزئيًا.ويبلغ موسم حرائق الغابات في البرازيل ذروته عادة في أغسطس وسبتمبر، لكنه بدأ مبكرًا هذا العام في بعض المناطق، ما أثار مخاوف صحية بشأن السكان الذين يضطرون إلى استنشاق هواء غير صحي.