الاحتلال يطالب سكان مناطق عدة بدير بالبلح بالإخلاء فورًا

ياسر رشاد - القاهرة - طالب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إفيخاي إدرعي، سكان مناطق عدة في دير البلح بإخلاء المنطقة فورًا، استعدادًا لضربها.

وقال إفيخاي في بيانه: إلى المتواجدين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الأنصار، الديمثاء، الصفا، السدرة، شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة، وتحديدًا في بلوكات 125, 126, 2231, 2232، بالانتقال فورًا لمنطقة إنسانية، ‏من أجل أمنكم، اخلوا المناطق فورًا وانتقلوا إلى المنطقة الإنسانية.