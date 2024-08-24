رئيس إيران يعين سفيرًا سابقًا لدى روسيا مساعدًا له

ياسر رشاد - القاهرة - عين الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، سفيرًا سابقًا لدى روسيا مستشارًا سياسيًا رئيسيًا له، ويدعي هذا المستشار مهدي سنائي.

إيران تُعين سفيرًا سابقًا مساعدًا للرئيس:

قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم تعيين مهدي سنائي نائبًا للشؤون السياسية في مكتب رئاسة إيران اليوم السبت.

وأضافت وسائل الإعلام في إيران، أنه صدر مرسوم التعيين عن رئيس مكتب بزشكيان، محسن حاجي ميرزائي.

ويحل محل محمد جمشيدي، الذي عمل مستشارًا سياسيًا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، لمدة ثلاث سنوات.

وكان سنائي سفيرًا لإيران في روسيا لمدة ست سنوات حتى عام 2019. وهو يحاضر في قسم الدراسات الروسية في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران.