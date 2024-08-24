وزير خارجية إيران يؤكد رد بلاده على انتهاكات الكيان الصهيوني لسيادتهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير خارجية إيران أن رد الجمهورية الإسلامية على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون مدروسا.

وزير خارجية إيران في محادثات مع نظرائه ألمانيا و فرنسا و بريطانيا

وقال وزير خارجية إيران و الدبلوماسي الإيراني الأعلى خلال المشاورات التي أجريتها مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تم طرح قضية العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني.

وأضاف وزير خارجية إيران: “في هذه المحادثات، أكدت أن عمل النظام الصهيوني في انتهاك أمن وسيادة إيران لن يمر دون رد، وستقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها بطريقة دقيقة ومدروسة ومدروسة، مع مراعاة جميع الأبعاد الضرورية”.

وواصل وزير خارجية إيران: "سيتم اتخاذ هذا الانتقام في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة"، مضيفا أنه لا شك في هذه القضية.

وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني، استشهد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مسكنهما في طهران في 31 يوليو.

وفي بيان أصدره الحرس الثوري الإسلامي، قال إن اغتيال إسماعيل هنية كان مخططاً له ومنفذاً من قبل النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الإجرامية الأمريكية.

وفي رد فعل على العمل الإرهابي الإسرائيلي، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على النظام الصهيوني، حيث قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إن النظام الإسرائيلي باغتياله إسماعيل هنية قد أعد الأرضية لمعاقبة نفسه بشدة.