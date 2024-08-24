"العلمين" تشهد صراع الأبطال في بطولة "قاضية" العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - نجوم الفنون القتالية يتنافسون على لقب العالم في العلمين..

شهدت مدينة العلمين الجديدة أمسية حماسية مع انطلاق النسخة الخامسة من بطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة. وقد اجتمع نخبة من أبطال العالم في هذه البطولة لتقديم عروض قوية ومثيرة، حيث شهدت البطولة مواجهات نارية بين أبرز المقاتلين من مصر والعالم.

أظهرت هذه البطولة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر، وحظيت بإقبال كبير من الجمهور.

حفل افتتاح النسخة الخامسة من البطولة الدولية "قاضية" للفنون القتالية المختلطة

وفي إطار حرصه على دعم الرياضة وتشجيع الشباب، حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح النسخة الخامسة من البطولة الدولية "قاضية" للفنون القتالية المختلطة، والتي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة. وقد عبر الوزير عن سعادته الغامرة بهذه البطولة التي تجمع نخبة من أبطال العالم، مؤكداً على أهميتها في تطوير الرياضة المصرية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. وفي أجواء حماسية مشحونة، شهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الجنسيات، مما جعلها حدثاً رياضياً عالمياً بامتياز.

ألقاب عالمية تعكس قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية كبرى بنجاح

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنظيم هذه البطولة على أرض مصر، قائلاً: "إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الرياضات المختلفة على مستوى الشباب في البلاد"، موضحا إن استضافة لاعبين من مختلف الجنسيات وإقامة نزالات على ألقاب عالمية يعكس قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية كبرى بنجاح، ويبرز تفوقنا في البنية التحتية الرياضية".

عدد المشاركين في بطولة "قاضية" العالمية والدول المشاركة بالبطولة

وتضم البطولة 12 نزالاً احترافياً بين 24 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، بما في ذلك 11 لاعباً مصرياً و13 لاعباً أجنبياً من دول "روسيا، البرازيل، نيجيريا، توغو، السودان، الجزائر، المغرب، ومصر البلد المنظمة".

تضم بطولة "قاضية" العالمية الوزن الخفيف و فئة السيدات وزن الديك

حيث شهدت البطولة نزالاً مثيراً على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف بين المقاتل المصري محمد سمير والبطل البرازيلي جوناثان كارلوس، كما شهدت البطولة لأول مرة نزالاً على لقب بطولة العالم في فئة السيدات وزن الديك بين الملكة المصرية دينا عثمان وبطلة نيجيريا تروليم دووز.

1500 شخص من الجمهور يشهد فعاليات بطولة "قاضية" العالمية

وقد شهدت الفعالية حضور ما يقارب 1500 شخص من الجمهور، في جميع المباريات مما يعكس النمو المتزايد لشعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر.

يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة باجنده السياحة والفاعليات الرياضية بجمهورية مصر العربية ووضع مصر على خريطة كبرى الفاعليات الرياضية.

ختام بطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة في العلمين الجديدة

اختتمت بطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة في العلمين الجديدة بنجاح كبير، حيث قدمت للجمهور عروضًا رياضية مثيرة. وقد أثبتت هذه البطولة قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية عالمية، وتعزيز مكانة العلمين الجديدة كوجهة رياضية عالمية. وتعد هذه البطولة خطوة مهمة في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.