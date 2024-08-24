القناة 14: القوات الإسرائيلية تبحث عن إسرائيليين اثنين في قلقيلية في الضفة الغربية بعد اختفاء أثرهما

اشارت القناة 14 الاسرائيلية الى ان القوات الإسرائيلية تبحث عن إسرائيليين اثنين في قلقيلية في الضفة الغربية بعد اختفاء أثرهما.
ولفتت القناة 14 الى ان القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى قلقيلية في الضفة الغربية للبحث عن إسرائيليَين مفقودَين تعرضت لإطلاق نار، ولم تعثر عليهما. وذكرت بان الحدث في قلقيلية “متدحرج”.
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