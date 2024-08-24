وزير الزراعة تابع ملف تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية ودعا الى الإبلاغ أي محلات يشتبه في تورطها في بيع منتوجات مهرّبة

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن عن كثب ملف تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية الى لبنان، لاسيما تهريب عنب المائدة، في إطار حرص وزارة الزراعة على حماية المزارعين.

وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة، شملت وزارة الداخلية، إدارة الجمارك، والمديرية العامة لأمن الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، لتفعيل مكافحة التهريب والتشدد في مراقبة النقاط الحدودية، خصوصاً ان عملية التهريب تؤثر سلبًا على المزارعين والأسواق المحلية.

وأصدر الوزير الحاج حسن توجيهاته لفرق الوزارة للقيام بجولات ميدانية على أسواق الجملة، للتأكد من سلامة البضائع المعروضة صحياً وقانونياً، وإعداد تقارير بالاجراءات المتخذة وعمليات المتابعة.

وفي هذا السياق، تدعو وزارة الزراعة جميع النقابات الزراعية وخصوصاً نقابات أسواق الجملة إلى التعاون الكامل، والتنسيق مع الجهات المختصة، للمساهمة في مكافحة التهريب بكل أنواعه، والإبلاغ الفوري عن أي محلات يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة.

وإذ تجدد وزارة الزراعة تأكيد التزامها المستدام بحماية القطاع الزراعي وضمان استقرار الأسواق المحلية، فإنها تشدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق هذا الهدف وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء.