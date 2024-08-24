ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في جزيرة بوكيت التايلاندية

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الناجم عن أمطار غزيرة في جزيرة بوكيت السياحية جنوب تايلاند إلى عشرة قتلى على الأقل، حسبما أفادت السلطات السبت غداة الكارثة.وقالت الحكومة التايلاندية في بيان، إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأصيب 19 آخرون.

وأفادت الشرطة الجمعة بأن سائحين روسيين ومواطناً بورمياً وتايلانديين بين القتلى.

وتُظهر صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منازل مُدمّرة بالكامل، وأكواماً من الأنقاض ومتطوعين يعملون في مياه موحلة.

وقعت الكارثة الجمعة في منطقة سكنية من الجزيرة توجد فيها فنادق وشقق سياحية.

وانتشر عسكريون وشرطيون ومسعفون متطوعون للمشاركة في عمليات التنظيف وإيصال الطعام للمتضررين.

وقالت الحكومة، «تم تخصيص أموال إضافية لمساعدة الضحايا، وتشكيل فريق لدراسة أسباب انزلاق التربة».

وتشهد تايلاند هطول أمطار موسمية كل عام، لكن تغير المناخ يساهم في تكثيف هذه الظاهرة، وزيادة احتمال حدوث فيضانات مدمرة.

وتتأثر تايلاند حالياً بالأمطار الموسمية الغزيرة التي تسبب فيضانات، خصوصاً على الساحل الجنوبي وفي شمال البلاد.