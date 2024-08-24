تحت شعار دور الإعلام في التطوع انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي١٤ سبتمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات أعمال مؤتمر الإتحاد العربي للعمل التطوعي في العاصمة المصرية القاهرة، في ١٤ سبتمبر المقبل تحت شعار " دور وسائل الإعلام في تنمية التطوع " وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للتطوع الذي يصادف ١٥ سبتمبر من كل عام وبمشاركة 19 دولة عربية.



وفي هذا الإطار، أكد الدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي أنّ الاتحاد الذي تأسس قبل 21 عاماً، في مبادرة قطرية خالصة، ويضم 19 دولة.

وأشار الكاظم إلى أن من أهم الإنجازات التطوعية للاتحاد كانت في التصدي لجائحة كورونا من خلال فعاليات عديدة وكبيرة عبرت عن إيمانهم الراسخ بالعمل التطوعي وأهدافه.



وأضاف قائلا: إن نجاح الاتحاد دفع العديد من الهيئات التطوعية في الدول العربية لطلب الانضمام إليه وهو يحرص كل الحرص على استقطاب تلك الهيئات ليحتل موقع الريادة في قيادة العمل التطوعي العربي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال فعالياته أوراق العمل الميداني في العمل التطوعي، وسيتم تكريم شخصيات قيادية تطوعية، وكذلك سيتم توقيع اتفاقيات دولية وعربية وزيارات مختلفة للإطلاع على تجارب تطوعية في جمهورية مصر العربية .

كما ستكون ندوة للإعلاميين ودورهم في نشر ثقافة العمل التطوعي في الوطن العربي وابراز دور التطوع على المستوى القاري والدولي. مشيدا بجهود الدكتور هشام صلاح الدين الريدة نائب رئيس الاتحاد في متابعة التجهيزات اللوجيستية من السكن والمواصلات بالإضافة الترتيب العام للاحتفال مع العمل بشكل دائم للزيارات أثناء المؤتمر .



الجدير ذكره، تأسس الاتحاد العربي للعمل التطوعي في 3 ديسمبر من عام 2003، والذي يحتفل باليوم العالمي للتطوع والذي موعده في 5 ديسمبر من كل عام، ومقر الاتحاد في الدوحة، انطلقت الفكرة عندما أرسل الاتحاد إلى جامعة الدول العربية طلب دعوة للمهتمين بالعمل التطوعي، واستجابت الأمانة العامة، وأرسلت تعميما إلى الدول الأعضاء، فردت دول عربية عدة بالإيجاب، لتشارك في التأسيس 16 دولة.